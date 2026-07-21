பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நில மோசடி வழக்கில் முன்ஜாமின் மனு ஒத்திவைப்பு
பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நில மோசடி வழக்கில் முன்ஜாமின் மனு ஒத்திவைப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:38 PM
மதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான நிலம் விற்பனை பதிவு மோசடி வழக்கில் வெள்ளத்துரையின் முன்ஜாமின் மனுவை ஒத்திவைத்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.
பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.35 ஏக்கர் நிலத்தை சதி செய்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் சுப்பிரமணியன், திருப்பூர் மாவட்டம் பாப்பான்குளம் வெள்ளத்துரை உள்ளிட்ட சிலர் மீது சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். ஜஸ்டின் மணிகண்டன் சுப்பிரமணியனுக்கு உயர்நீதிமன்றக் கிளை ஏற்கனவே இடைக்கால முன்ஜாமின் அனுமதித்தது.
வெள்ளத்துரை தாக்கல் செய்த மனு: பத்திரப்பதிவு செய்ய நிராகரித்த சார்பதிவாளரின் உத்தரவை எதிர்த்து இந்நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தோம். நிராகரித்ததை தனி நீதிபதி ரத்து செய்தார். நிலம் தொடர்பாக சிவில் வழக்கு எதுவும் நிலுவையில் இல்லை. பத்திரம் பதிந்ததை இந்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ரத்து செய்தது. நிலம் வாங்கியதற்கு ரூ.1 கோடி செலுத்தியுள்ளேன். எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முன்ஜாமின் அனுமதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீதிபதி கே.ராஜசேகர் விசாரித்தார். மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஹரிகரன்,‛மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வாதிட அவகாசம் தேவை,' என்றார். நீதிபதி நாளைக்கு (ஜூலை 22) ஒத்திவைத்தார்.