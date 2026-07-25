﻿ போதைப்பொருள் குறித்து புகார் அளிக்க செயலி

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சென்னை: இ.பி.சி.ஐ.டி., எனும், அமலாக்கப் பணியக குற்றப் புலனாய்வு துறை, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் கூறியதாவது:
போதைப் பொருளை முற்றிலும் ஒழிக்க, பொது மக்களின் உதவியை வேண்டுகிறோம். இதற்காக, Drug Free TN என்ற மொபைல் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளோம். இதன் வாயிலாக பொது மக்கள் புகார் அளிக்கலாம். அவர்கள் குறித்த ரகசியம் காக்கப்படும். கட்டணமில்லா, 10581 என்ற உதவி எண் மற்றும் 94984 10581 என்ற 'வாட்ஸாப்' எண்ணிற்கும் புகார் அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:55 AM
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சென்னை: இ.பி.சி.ஐ.டி., எனும், அமலாக்கப் பணியக குற்றப் புலனாய்வு துறை, கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் கூறியதாவது:
போதைப் பொருளை முற்றிலும் ஒழிக்க, பொது மக்களின் உதவியை வேண்டுகிறோம். இதற்காக, Drug Free TN என்ற மொபைல் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளோம். இதன் வாயிலாக பொது மக்கள் புகார் அளிக்கலாம். அவர்கள் குறித்த ரகசியம் காக்கப்படும். கட்டணமில்லா, 10581 என்ற உதவி எண் மற்றும் 94984 10581 என்ற 'வாட்ஸாப்' எண்ணிற்கும் புகார் அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.