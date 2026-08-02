தமிழகத்துக்கு நீர் திறக்கும் உத்தரவை எதிர்த்து 'அப்பீல்!' சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முறையிட கர்நாடக அரசு முடிவு
தமிழகத்துக்கு நீர் திறக்கும் உத்தரவை எதிர்த்து 'அப்பீல்!' சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முறையிட கர்நாடக அரசு முடிவு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:04 PM
பெங்களூரு: 'தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்' என்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவுக்கு எதிராக, சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்தை கேட்டு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்ய உள்ளதாக, அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பின், கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
கர்நாடகாவில், முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தினமும், 3,500 கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்க, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் சமீபத்தில் உத்தரவிட்டது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர். இந்த பரபரப்பான சூழலில், பெங்களூரு கிருஷ்ணா இல்லத்தில், முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் தொடங்கியது.
கபினி அணை
இதில், முன்னாள் முதல்வர்கள் பா.ஜ.,வின் எடியூரப்பா, சதானந்த கவுடா, பசவராஜ் பொம்மை, காங்கிரசின் வீரப்ப மொய்லி, சித்தராமையா, முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய மத்திய கனரக தொழில்கள் துறை அமைச்சருமான குமாரசாமி, மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், எம்.எல்.சி.,க்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் முதல்வர்கள், தங்கள் காலத்தில் காவிரி பிரச்னை உருவான போது, என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்பது பற்றி விளக்கினர். தற்போது கபினி அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால், தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் செல்கிறது.
ஆனாலும், காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவுக்கு எதிராக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று, பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர். மூன்று மணி நேரம் நடந்த கூட்டம், மதியம் 2:00 மணிக்கு முடிந்தது.
பின், முதல்வர் சிவ குமார் அளித்த பேட்டி:
காவிரி பிரச்னையில் விவசாயிகள், மாநில மக்கள் நலனை பாதுகாக்க நானும், அரசும் உறுதியாக உள்ளோம். கர்நாடகாவின், 7.50 கோடி மக்களுக்கும் இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். மழையின்மையால் மாநிலம் வறட்சியின் பிடியில் சிக்கியுள்ளது. 35 சதவீதம் மழை மட்டும் பெய்துள்ளது.
40 டி.எம்.சி.,
சங்கடமான நேரத்தில் தமிழகத்திற்கு 3,500 கன அடி தண்ணீர் திறக்க, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது. அவர்கள் உத்தரவிட்ட போது, எந்த அணையும் நிரம்பவில்லை; மழையும் பெய்யவில்லை. மக்கள் பிரார்த்தனையால் கொஞ்சம் மழை பெய்து, நிலைமை சீராகி வருகிறது.
குடிநீருக்காக நாங்கள், 40 டி.எம்.சி., தண்ணீர்
தொடர்ச்சி 7ம் பக்கம்
சேமித்து வைத்திருப்பது கட்டாயம். அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் முதல்வர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், எம்.பி.,க்கள் மாநிலத்தின் நலனுக்காக பல ஆலோசனைகளை வழங்கினர். சட்ட வல்லுநர்களும் பங்கேற்று, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து பேசினர்.
சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு எடுப்போம். காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் வரும் ஜனவரி வரை, ஒவ்வொரு, 15 நாட்களுக்கும் ஒரு முறை கூடும். நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கடந்த ஆண்டுகளில் ஜூன் மாதத்தில் தமிழகத்திற்கு 9.19 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 2.9 டி.எம்.சி., தண்ணீர் மட்டும் திறந்து விட்டுள்ளோம். கடந்த ஆண்டு ஜூலையில், 31 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, 0.7 டி.எம்.சி., மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டில் இதுவரை நாம், 40 டி.எம்.சி., திறந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 3.6 டி.எம்.சி., மட்டுமே திறந்துள்ளோம். கபினி அணை நிரம்பும் நிலையில் இருப்பதால், அதன் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்.
விவசாயிகள், கன்னட அமைப்புகள் வரும், 13ம் தேதி முழு அடைப்புக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன. இதனால், எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அரசு உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் போது, ஏன் முழு அடைப்பு நடத்த வேண்டும்.
விஜய்க்கு பாராட்டு
காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க எங்களுக்கு உத்தரவிடும்படி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தி.மு.க., மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. அம்மாநில அரசு மனு தாக்கல் செய்திருந்தால், அதற்கு நாங்கள் பதில் கொடுத்து இருப்போம். இதுபோன்ற தனிப்பட்ட மனுக்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பது அரிது.
தமிழகம் அடுத்த கட்டமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பதை உன்னிப்பாக கவனிப்போம். அவர்கள் விவசாய நிலங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதை கவனிப்போம். அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் மேகதாது குறித்து, முன்னாள் முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை கேள்வி எழுப்பினார். மேகதாது திட்டத்தை நிறைவேற்ற அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகம், கர்நாடகா இரண்டும் ஒன்று என நான் உணர்கிறேன்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் இளைஞர்; அரசியலுக்கு புதியவர். ஆனால், அவர் முதிர்ச்சியான தலைவர். அவர் நிலைமையை புரிந்து கொள்வார் என்று நம்புகிறேன். அரசியல் வேறுபாடுகளை மறந்து, கர்நாடகாவுக்கு வருகை தர நினைத்த அவரை பாராட்டுகிறேன்.
காவிரி பிரச்னையை தொடர்ந்து பதற்றமான சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, கர்நாடக அரசின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, கர்நாடகாவுக்கு வர இருந்த தன் பயணத்தை ஒத்திவைக்க விஜய் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். அவர் இங்கு வரும்போது, அவருக்கு எதிராக முழக்கமிடுவது சரியல்ல. நாம் ஒருவரையொருவர் மதித்து, பிரச்னையை சுமுகமாக தீர்க்க வேண்டும். நாம் இந்தியர்கள்; ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். விஜயுடன் ரகசியமாக எந்த சந்திப்பும் நடத்த மாட்டேன்.
இவ்வாறு முதல்வர் சிவகுமார் கூறினார்.