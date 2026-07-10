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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசுப் பணி தடை கோரி முறையீடு

﻿ கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசுப் பணி தடை கோரி முறையீடு

﻿ கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசுப் பணி தடை கோரி முறையீடு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:08 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:08 AM

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மதுரை: கரூரில் த.வெ.க., பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு பணி வழங்க தடை கோரும் அவசர வழக்கை விசாரிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் முறையிடப்பட்டது.

நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஆர்.பூர்ணிமா அமர்வு முன் வழக்கறிஞர் முகமது ரஷீத் ஆஜராகி முறையிட்டதாவது:

கரூரில் 2025 செப்.,27ல் த.வெ.க.,பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர். இவ்வழக்கு விசாரணையை சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் தலா ரூ.10 லட்சம், த.வெ.க.,சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.

உயிரிழந்தோர்குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பணி வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது சாட்சிகளை திசை திருப்புவதாக அமையும். அரசு பணிக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்.

சட்டத்திற்கு புறம்பாக வேலை வழங்கும் திட்டத்திற்கு தடை கோரி மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி மாநில துணைச் செயலாளர் சீனி அகமது தாக்கல் செய்யும் மனுவை அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு ஏற்று, உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

நீதிபதிகள், பணி நியமனம் தொடர்பான அரசாணையை எதிர்த்து மனு செய்யலாம். இதுபோன்ற வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதிகள் அமர்வை அணுகலாம், என்றனர்.

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