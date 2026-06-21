அதிகாரியால் முடங்கிய மிருகவதை தடுப்பு சங்கம் புதுப்பிக்க முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் முறையீடு
அதிகாரியால் முடங்கிய மிருகவதை தடுப்பு சங்கம் புதுப்பிக்க முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் முறையீடு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:30 AM
சென்னை: ஒரு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியின் தனிப்பட்ட நோக்கத்தால் முடக்கப்பட்ட, தஞ்சாவூர் மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்க, பதிவுத்துறை அனுமதிக்க வேண்டும் என, அந்த சங்க நிர்வாகிகள், முதல்வரின் தனி பிரிவில் முறையிட்டுள்ளனர்.
தஞ்சாவூரில், 1929ல் தொடங்கப்பட்ட மிருகவதை தடுப்பு சங்கம், தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்புடன் செயல்பட்டு வந்தது. கலெக்டர், இதன் கவுரவ தலைவராக இருந்தார்.
கடந்த 2022ல், தஞ்சை கலெக்டராக இருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி, அரசு சார்ந்த அமைப்பாக, தஞ்சாவூர் மாவட்ட மிருகவதை தடுப்பு சங்கம் என்ற புதிய சங்கத்தை தொடங்கினார். அப்போது, அவர் கவுரவ தலைவராக இருந்த மிருகவதை தடுப்பு சங்கத்தின் சொத்துக்களை, சட்டத்துக்கு புறம்பாக புதிய சங்கத்துக்கு மாற்றினார்.
இது குறித்து, சங்க நிர்வாகிகள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, 'புதிய சங்கத்துக்கு சொத்துக்களை மாற்றியது தவறு. அபகரிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை' என உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தாமல் இருக்க, அந்த குறிப்பிட்ட சொத்துக்களை விற்பனை செய்வது தொடர்பான பத்திரங்களை பதிவு செய்ய, அதே ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி, பதிவுத்துறை ஐ.ஜி.,யாக இருந்தபோது, 2025ல் சுற்றறிக்கை பிறப்பித்தார்.
இந்த சுற்றறிக்கையும் செல்லாது என, பழைய சங்க நிர்வாகிகள் தொடர்ந்த வழக்கில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தீர்ப்பளித்தது.
இதன்பின், தஞ்சாவூர் மிருகவதை சங்கத்தின் பதிவை புதுப்பிக்கவும், அவர்களின் சொத்துக்களை திரும்ப ஒப்படைக்கவும், நீதிமன்ற உத்தரவுகள் வந்துள்ளன. இருப்பினும், சங்கத்தை புதுப்பிக்க, பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் மறுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, முதல்வரின் தனி பிரிவுக்கு சங்க நிர்வாகிகள் அளித்த மனு:
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி கலெக்டராக இருந்தபோது, தஞ்சாவூர் மிருகவதை தடுப்பு சங்கம் தொடர்பாக செய்த தவறை, பதிவுத்துறை ஐ.ஜி.,யாக இருந்தபோதும் தொடர்ந்துள்ளார்.
ஒரு தன்னார்வ சங்கத்தின் சொத்துக்கள் மீது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஏன் இவ்வளவு தீவிர கவனம் செலுத்தினார்; இந்த விவகாரத்தில் பல்வேறு துறைகளின் நடவடிக்கைகள் ஒரே திசையில் சென்றதற்கான காரணம் என்ன என்பதை, புதிதாக பொறுப்புக்கு வந்துள்ள அரசு விசாரிக்க வேண்டும்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த இந்த தவறால், விலங்குகள் பாதுகாப்புக்கான தன்னார்வ அமைப்பு முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவை புதுப்பித்து, எங்கள் சொத்துக்களையும், வங்கிக் கணக்கையும் விடுவிக்க, பதிவுத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.