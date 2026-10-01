அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வெற்றியை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வெற்றியை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:16 PM
---–சிறப்பு நிருபர்–
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அ.தி.மு.க., சார்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த மே 13 அன்று, சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில், ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்டு தற்போதைய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றார். அவரது வெற்றி செல்லாதது என அறிவிக்கக் கோரி, அ.தி.மு.க., சார்பில் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் பிரபு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், நோட்டரி சான்றொப்பக் குறைபாடு, தேர்தல் முடிவைப் பாதித்ததாக மனுதாரர் போதிய ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கவில்லை என கூறி, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. இதைத் தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து, பிரபு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
* ரகுபதி வழக்கு ஒத்திவைப்பு
இதேபோன்று, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் சட்டசபை தொகுதியில் தி.மு.க.,வை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து, தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு மீதான தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இவ்வழக்கு தொடரப்பட்டபோது, எதிர்மனுதாரான பொன்.பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆஜராகாத காரணத்தினால், அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.