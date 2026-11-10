லாரி ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

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* ஜெர்மனி நாட்டில், பிசியோதெரபிஸ்ட், கார் தொழில்நுட்ப மற்றும் வணிக ரீதியான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் லாரி ஓட்டுநர் பணிக்கு, விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தகுதி உள்ளவர்கள் ‘omclgerman2022@gmail.com’ என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, தங்கள் விபரங்களை, வரும் 15ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். மேலும் விவரங்களை, ‘www.omcmanpower.tn.gov.in’ இணையதளம், 044- – 22502267, 63791 79200 , 95662 39685 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டு, அறிந்து கொள்ளலாம்.
ADDED : நவ 10, 2026 06:44 PM
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* ஜெர்மனி நாட்டில், பிசியோதெரபிஸ்ட், கார் தொழில்நுட்ப மற்றும் வணிக ரீதியான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் லாரி ஓட்டுநர் பணிக்கு, விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தகுதி உள்ளவர்கள் ‘omclgerman2022@gmail.com’ என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, தங்கள் விபரங்களை, வரும் 15ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். மேலும் விவரங்களை, ‘www.omcmanpower.tn.gov.in’ இணையதளம், 044- – 22502267, 63791 79200 , 95662 39685 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டு, அறிந்து கொள்ளலாம்.