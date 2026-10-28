கல்வியியல் பல்கலைக்கு புதிய பதிவாளர் நியமனம்

UPDATED : அக் 28, 2026 09:18 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:18 PM
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலை பதிவாளராக ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் இருந்தார். பி.எட்., இரண்டாம் ஆண்டு செமஸ்டர் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். பின், பொறுப்பு பதிவாளராக பேராசிரியர் ராஜசேகரன் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த சூழலில், கல்வியியல் கல்லுாரிகளுக்கு இணைப்பு அங்கீகாரம் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக, கடந்த 1ம் தேதி அறப்போர் இயக்கம் புகார் தெரிவித்தது. இதையடுத்து, பல்கலையின் பொறுப்பு பதிவாளராக இருந்த ராஜசேகரன், அப்பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
அதை தொடர்ந்து, ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலையின் புதிய பொறுப்பு பதிவாளராக, தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலராக இருந்த கண்மணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பதிவாளராக கண்மணி நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் வகித்து வந்த தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் பொறுப்புக்கு, பேராசிரியர் வாசுதேவன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.