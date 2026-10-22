மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் நியமனம்

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சென்னை: மருத்துவக்கல்வி இயக்குநராக, அரவிந்த் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுதுறையின் கீழ், மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்கத்தின் இயக்குநராக, சுகந்தி ராஜகுமாரி பதவி வகித்து வந்தார். அவரது பதவிக்காலம், கடந்த ஜூலை மாதத்துடன் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து, மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலர் லோகநாயகி, மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் பொறுப்பு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் புதிய இயக்குநராக, சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை டீன் மருத்துவர் அரவிந்த் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அரசாணையை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் தாரேஸ் அகமது வெளியிட்டுள்ளார்.
UPDATED : அக் 23, 2026 04:18 PM
ADDED : அக் 22, 2026 10:38 PM
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சென்னை: மருத்துவக்கல்வி இயக்குநராக, அரவிந்த் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுதுறையின் கீழ், மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்கத்தின் இயக்குநராக, சுகந்தி ராஜகுமாரி பதவி வகித்து வந்தார். அவரது பதவிக்காலம், கடந்த ஜூலை மாதத்துடன் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து, மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலர் லோகநாயகி, மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் பொறுப்பு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் புதிய இயக்குநராக, சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை டீன் மருத்துவர் அரவிந்த் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அரசாணையை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் தாரேஸ் அகமது வெளியிட்டுள்ளார்.