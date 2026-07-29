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﻿ போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு இயக்குநர்கள் நியமனம்

﻿ போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு இயக்குநர்கள் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:05 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:05 PM

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சென்னை: தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் காலியாக இருந்த, ஐந்து நிர்வாக இயக்குநர்கள் பணியிடங்களுக்கு, அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

போக்குவரத்து துறை தலைவர் அலுவலகத்தில் சிறப்பு அதிகாரியாக நெடுஞ்செழியன்; திருநெல்வேலி அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநராக செல்வம்;

சேலம் அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநராக கிருஷ்ணமூர்த்தி; கோவை அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநராக முகமது நாசர்;

விழுப்புரம் அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநராக ஸ்ரீதரன்; விரைவு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநராக குணசேகரன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

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