தகவல் ஆணையர்கள் பதவியேற்பு

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சென்னை: தமிழக தகவல் ஆணையத்தின், தலைமை தகவல் ஆணையராக இருந்த முகமது ஷகீல் அக்தர், கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். அவருடன் தகவல் ஆணையர்கள் தாமரைக்கண்ணன், திருமலைமுத்து, பிரிய குமார் உள்ளிட்டோர் ஓய்வு பெற்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, தகவல் ஆணையத்தில், காலியாக இருந்த ஆணையர் பணியிடங்களுக்கு, தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்ய, கடந்த ஜூலையில் தேடுதல் குழு அமைக்கப்பட்டது.
இக்குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று, தலைமை தகவல் ஆணையராக, ஓய்வு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி எஸ். நடராஜன் மற்றும் நான்கு தகவல் ஆணையர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் நேற்று கவர்னர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
UPDATED : நவ 03, 2026 12:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:07 AM
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சென்னை: தமிழக தகவல் ஆணையத்தின், தலைமை தகவல் ஆணையராக இருந்த முகமது ஷகீல் அக்தர், கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். அவருடன் தகவல் ஆணையர்கள் தாமரைக்கண்ணன், திருமலைமுத்து, பிரிய குமார் உள்ளிட்டோர் ஓய்வு பெற்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, தகவல் ஆணையத்தில், காலியாக இருந்த ஆணையர் பணியிடங்களுக்கு, தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்ய, கடந்த ஜூலையில் தேடுதல் குழு அமைக்கப்பட்டது.
இக்குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று, தலைமை தகவல் ஆணையராக, ஓய்வு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி எஸ். நடராஜன் மற்றும் நான்கு தகவல் ஆணையர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் நேற்று கவர்னர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.