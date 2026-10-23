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சென்னை: தமிழகத்தில் ரியல் எஸ்டேட் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி துரைசாமி உள்ளார். நீதித்துறை உறுப்பினராக கே.பாபு, கடந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
ஆணையத்தின் நிர்வாக உறுப்பினராக, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி அபூர்வா, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டார். சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், கடந்த ஜூலையில், தன் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார்.
இதையடுத்து, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி கே.கோபால், உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை பிறப்பித்துள்ளது.
ரியல் எஸ்டேட் தீர்ப்பாயத்திற்கு உறுப்பினர் நியமனம்
ரியல் எஸ்டேட் தீர்ப்பாயத்திற்கு உறுப்பினர் நியமனம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் ரியல் எஸ்டேட் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி துரைசாமி உள்ளார். நீதித்துறை உறுப்பினராக கே.பாபு, கடந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
ஆணையத்தின் நிர்வாக உறுப்பினராக, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி அபூர்வா, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டார். சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், கடந்த ஜூலையில், தன் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார்.
இதையடுத்து, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி கே.கோபால், உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை பிறப்பித்துள்ளது.