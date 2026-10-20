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சென்னை: வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், நிதி நிர்வாகத்தைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கவும் பாலாஜி உத்தம ராமசாமி மாநிலப் பொருளாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.
அமைப்பின் நிதி நிர்வாகம், வரவு செலவுக் கணக்குகளை முறைப்படுத்துதல் நிதி சார்ந்த செயல்பாடுகளை வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் பொறுப்புணர்வுடனும் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகிய பணிகளை அவர் மேற்கொள்வார்.
அவர் தனது பொறுப்பில் முழு அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் செயல்பட்டு அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கும், அதன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிட வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்புக்கு மாநில பொருளாளர் நியமனம்; அண்ணாமலை அறிவிப்பு
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்புக்கு மாநில பொருளாளர் நியமனம்; அண்ணாமலை அறிவிப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 10:04 PM
ADDED : அக் 20, 2026 10:04 PM
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சென்னை: வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், நிதி நிர்வாகத்தைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கவும் பாலாஜி உத்தம ராமசாமி மாநிலப் பொருளாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.
அமைப்பின் நிதி நிர்வாகம், வரவு செலவுக் கணக்குகளை முறைப்படுத்துதல் நிதி சார்ந்த செயல்பாடுகளை வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் பொறுப்புணர்வுடனும் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகிய பணிகளை அவர் மேற்கொள்வார்.
அவர் தனது பொறுப்பில் முழு அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் செயல்பட்டு அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கும், அதன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிட வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது