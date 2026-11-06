அரக்கோணம் அருகே 25 சவரன் நகை திருட்டு

UPDATED : நவ 06, 2026 01:17 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:14 AM
அரக்கோணம்: அரக்கோணம் அருகே, வீடு புகுந்து 25 சவரன் நகைகளை திருடி சென்ற கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த அன்வர்திகான்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நியமத்துல்லா, 40. திருமணமாகாத இவர், வெல்டிங் தொழில் செய்து வருகிறார்.
இவருக்கு 3 சகோதரிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நியமத்துல்லா, தனது சகோதரியுடன் மின்னல் அடுத்த சாலை கிராமத்தில் உள்ள வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். மேலும், அன்வர்திகான்பேட்டையில் உள்ள தனது வீட்டிற்கும் அவ்வப்போது சென்று வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை ஆன்வர்திகான்பேட்டையில் உள்ள வீட்டிற்கு நியமத்துல்லா சென்றுள்ளார். அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தபோது, சகோதரியின் திருமணத்திற்காக அங்கு வைத்திருந்த 25 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போனதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, நியமத்துல்லா அரக்கோணம் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், வீட்டின் கதவை உடைத்து நகைகளை திருடிச் சென்றதாக கூறப்படும் மர்மநபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி, அப்பகுதியில் உள்ள கேமரா பதிவுகளை கொண்டு கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை தேடி வரு கின்றனர்.