அதிகாரியிடம் வாக்குவாதம் ‘மாஜி’ அமைச்சரால் சர்ச்சை
அதிகாரியிடம் வாக்குவாதம் ‘மாஜி’ அமைச்சரால் சர்ச்சை
ADDED : நவ 16, 2026 07:27 PM
புதுக்கோட்டை: விராலிமலை சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில், சூரசம்ஹார விழாவில், தற்போது த.வெ.க.,வில் உள்ள அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், கோவில் செயல் அலுவலரிடம் வாக்குவாதம் செய்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலை முருகன் கோவிலில், சூரசம்ஹார விழா, நேற்றுமுன் தினம் மாலை நடைபெற்றது. விழா, 4:30- முதல், 6:00 மணி வரை, ராகு காலம் என்பதால், மாலை, 4.00 மணிக்கு தொடங்கியது.
இந்த விழாவிற்கு, முன்னாள் அமைச்சரும், த.வெ.க., விராலிமலை தொகுதி, புதுக்கோட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலருமான விஜயபாஸ்கர், தாமதமாக வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அவர், வருவதற்குள் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி தொடங்கியதால், ஆத்திரமடைந்தவர், கோவில் செயல் அலுவலர் சுதாவிடம், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
சுதா கூறுகையில், ‘‘முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், ‘நான் வரும் வரை, காத்திருக்க கூடாதா?’ என, என்னிடம், வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட்டார். இது, பக்தர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து, அறநிலையத்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம், தகவல் தெரிவித்துள்ளேன்,’’ என்றார்.