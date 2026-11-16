சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இடம்பெறும் ‘அட்டப்பாடி தி வேலி ஆப் டிவைன் ஹீலிங்’
சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இடம்பெறும் ‘அட்டப்பாடி தி வேலி ஆப் டிவைன் ஹீலிங்’
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:05 PM
பாலக்காடு: பழங்குடியின மருத்துவத்தை மையமாக கொண்டு, பத்திரிகையாளர் அஜித் ஷோளையூரின் திரைக்கதையில், இயக்குநர் விஜீஷ் மணி இயக்கியுள்ள ஆவண புனைவு திரைப்படமான ‘அட்டப்பாடி தி வேலி ஆப் டிவைன் ஹீலிங்’, இந்தியன் பனோரமா பிரிவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது, பாலக்காடு மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது.
கோவாவில் வரும், 20ம் தேதி முதல் 28ம் தேதி வரை நடக்கும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், 27ம் தேதி இத்திரைப்படம் திரையிடப்பட உள்ளது. இதில், ஓமன் நாட்டுக் கவிஞரும், நடிகருமான சுல்தான் அஹ்மத் அல் மஹ்மூதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். லெனின் படத்தொகுப்பும், கணேஷ் மாரார் ஒலி வடிவமைப்பும் செய்துள்ளனர். சுல்தான் அஹ்மத் அல் மஹ்மூதி எழுதிய பாடல்களுக்கு, இயக்குநர் விஜீஷ் மணியே இசையமைத்துள்ளார். மிதுன் பின்னணி இசை அமைத்துள்ளார்.
மத்தியப்பிரதேச மாநிலம் போபாலில் அமைந்துள்ள மக்கன்லால் சதுர்வேதி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தலைமையிலான வல்லுநர் குழு தயாரித்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வுக்கட்டுரை, யு.ஜி.சி., கேர் ஆய்விதழில் வெளியாகி அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அதுவே, இந்த ஆவண புனைவு திரைப்படத்தின் கதை கரு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.