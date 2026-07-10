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﻿ தமிழக சிலைகளை ஒப்படைக்க ஆஸ்திரேலிய அரசு ஒப்புதல்

﻿ தமிழக சிலைகளை ஒப்படைக்க ஆஸ்திரேலிய அரசு ஒப்புதல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:33 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:33 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்ட சிலைகளை, பிரதமர் மோடியிடம் திரும்ப ஒப்படைப்பதாக ஆஸ்திரேலிய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு, தமிழகத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட சிலைகளை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது; பழங்கால சிலைகள், கலைப்பொருட்களை கடத்துவோர், விற்பனை செய்வோரை கைது செய்து, அவற்றை மீட்க, சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இதன்படி, சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு கூடுதல் டி.ஜி.பி., கல்பனா நாயக் தலைமையிலான போலீசார், தமிழகத்தில் இருந்து திருவாரூர் மாவட்டம், கடுவங்குடி கிராமத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோவிலில் இருந்து, 2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உலோகச்சிலை மற்றும் 4 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புனித காளை எனும் கற்சிலை, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்டதை கண்டறிந்தனர்.

அதேபோல், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே மானம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள நாகநாத சுவாமி கோவிலில் இருந்த, 2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆறு தலைகள் உடைய முருகன் சிலையும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்டதை கண்டறிந்தனர்.

இச்சிலைகள், தமிழக கோவிலில் இருந்து திருடப்பட்டவை என்பதற்கான ஆதாரங்களை, இரு நாட்டு பரஸ்பர சட்ட உதவி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சமர்ப்பித்தனர்.

இதையடுத்து, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் மோடியிடம், மூன்று சிலைகளையும் திரும்ப ஒப்படைக்க அந்நாட்டு அரசு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது.

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