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﻿ ஆட்டோ கட்டணம் உயரும்: அமைச்சர் பார்த்திபன் தகவல்

﻿ ஆட்டோ கட்டணம் உயரும்: அமைச்சர் பார்த்திபன் தகவல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:40 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:40 AM

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சென்னை: ''விரைவில் ஆட்டோ கட்டணம் உயர்த்தப்படும்,'' என, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில், கடந்த 2013ல் ஆட்டோ கட்டணம் உ யர்த்தப்பட்டது. அப்போது, முதல் 1.8 கி.மீ.,க்கு 25 ரூபாய், அடுத்த ஒவ்வொரு கி.மீ.,க்கும், தலா 12 ரூபாய், காத்திரு ப்பு கட்டணம் ஐந்து நிமிடத்துக்கு 3.50 ரூபாய், இரவு நேரத்தில் இரட்டிப்பு கட்டணம் என, நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

அதன்பின் 13 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், ஆட்டோ கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும் என, ஆட்டோ தொழிற்சங்கங்கள் போராடி வருகின்றன.

இதையடுத்து ஆட்டோ கட்டணத்தை உயர்த்துவது தொடர்பான முத்தரப்பு பேச்சு, சென்னை, கிண்டியில் உள்ள போக்குவரத்து ஆணையரக அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.

அமைச்சர் பார்த்திபன், போக்குவரத்து ஆணையர் பாஸ்கர பாண்டியன்உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

தொ.மு.ச., தலைவர் நடராஜன், தமிழ்நாடு ஆட்டோ தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் செயல் தலைவர் பாலசுப்ரமணியம், உரிமை குரல் ஓட்டுநர் சங்க பொதுச்செயலர் ஜாஹிர் ஹுசேன் உட்பட 30 தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், பல்வேறு நுகர்வோர் அமைப்புகளில் இருந்து 90 பேர் பங்கேற்றனர்.

அதன்பின், அமைச்சர் பார்த்திபன் அளித்த பேட்டி:

ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க, ஆட்டோவில் மீட்டர் பொருத்த முடிவு செய்துள்ளோம். கட்டண நிர்ணயம் குறித்து, முத்தரப்பு பேச்சில் விவாதித்தோம்.

இதை முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, ஆட்டோ கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து அறிவிக்கப்படும். தமிழகமே திரும்பி பார்க்கும் வகையிலான அறிவிப்பு வர இருக்கிறது; பொருத்திருந்து பாருங்கள்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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