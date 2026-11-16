17 கோழிப்பண்ணையில் பறவைக்காய்ச்சல்: அமைச்சர் கமலி தகவல்
17 கோழிப்பண்ணையில் பறவைக்காய்ச்சல்: அமைச்சர் கமலி தகவல்
ADDED : நவ 16, 2026 09:08 PM
-–நமது நிருபர்–: ‘‘கடலுார் மாவட்டத்தில், 17 கோழிப்பண்ணைகளில் பறவைக்காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டு, அங்கிருந்த கோழிகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாக அழிக்கப்பட்டுவிட்டன,’’ என, கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்டம், கொளந்தாகவுண்டனுாரில் உள்ள கால்நடை மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையை, இன்று (நவ.,16) கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்தில், 17 கோழிப்பண்ணைகளில் பறவைக்காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டு, அங்கிருந்த கோழிகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாக அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. மேலும், அங்கு பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, யாருக்கும் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் வேறு எந்த பகுதியிலும் பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட பண்ணை உரிமையாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.