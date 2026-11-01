கொடிய நோய்களையும் குணப்படுத்தும் ‘ஆயுர்வேதம்’: பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் புகழாரம்
கொடிய நோய்களையும் குணப்படுத்தும் ‘ஆயுர்வேதம்’: பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் புகழாரம்
ADDED : நவ 01, 2026 07:51 PM
கோவை: ‘‘கொடிய நோய்களையும் இயற்கை முறையில் குணப்படுத்தும் ஆயுர்வேதம் மருத்துவம் மக்களிடம் நம்பிக்கை பெற்றுள்ளது,’’ என, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேசினார்.
கோட்டக்கல் ஆர்ய வைத்திய சாலையின் 63வது ஆயுர்வேத கருத்தரங்கு, கோவை இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் இன்று (நவ.,1) நடந்தது. துாதாபபேஷ்வர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் ரஞ்சித் ஆனந்த் புரானிக் கருத்தரங்கை தொடங்கிவைத்தார். கோட்டக்கல் ஆர்ய வைத்திய சாலையின் நிர்வாக அறங்காவலர் டாக்டர் பி.எம்.வாரியர் தலைமை வகித்தார்.
தமிழக அரசின் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை இயக்குனர் பாலசுப்ரமணியம் பேசுகையில், ‘‘நம் நாடு வளமான மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட பாரம்பரிய, சுகாதார மருத்துவ முறைகளை கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம், யோகா ஆகியவை, பல நுாற்றாண்டுகளாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. ஆரோக்கியமானவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை குணப்படுத்துதல் என, இரு அடிப்படை நோக்கங்களை ஆயுர்வேதம் கொண்டுள்ளது,’’ என்றார்.
தொடர்ந்து, ஆயுர்வேதம் தொடர்பான நான்கு புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டதுடன், மருத்துவ துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
மதியம், கோட்டக்கல் ஆர்ய வைத்திய சாலையின் கோவை கிளை துவங்கி 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து பொன் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேசியதாவது:
இயற்கை முறையில் சிறந்த மருத்துவ சேவையை ஆர்ய வைத்திய சாலை வழங்கி வருகிறது. 124 ஆண்டுகளாக மக்கள் நம்பிக்கையுடன் பயணிக்கும் சேவை மனப்பான்மையுடன்கூடிய சேவை அமைப்பு இது. மருந்துகள் தருவது மட்டுமின்றி ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கத்துக்கும் முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது.
கொடிய நோய்களை இயற்கை முறையில் குணப்படுத்தும் இந்நவீன மருத்துவம் மக்களிடம் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளது. கத்தி, ரத்தமின்றி நோய் குணமாவதால், முதலில் இயற்கை மருத்துவத்தையே மக்கள் நாடுகின்றனர். கைவிடப்பட்ட நோயையும் குணப்படுத்தி சாதனை படைப்பதால், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் இம்மருத்துவம் பெற தேடி வருகின்றனர்.
கோவை தொழில் துறையில் மட்டுமின்றி, நவீன மருத்துவத்திலும் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. இந்த மருத்துவத்தில் அர்ப்பணிப்புடன், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்க வேண்டும். சித்தா, ஆயுர்வேதம் போன்ற இயற்கை மருத்துவங்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் அளித்துவருகிறது. மருத்துவ சேவையில் அரசுடன் இணைந்து இந்த ஆர்ய வைத்திய சாலையும் பயணிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
கோட்டக்கல் ஆர்ய வைத்தியசாலையின் அறங்காவலர் உன்னிகிருஷ்ணன், முதன்மை செயல் அலுவலர் ஹரிக்குமார், கோவை ஆர்ய வைத்திய பார்மஸியின் நிர்வாக இயக்குனர் தேவிதாஸ் வாரியர், கே.எம்.சி.எச். டாக்டர் ராஜாமணி, கோயம்புத்துார் மலையாளி சமாஜம் தலைவர் ராமச்சந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.