﻿ குதிரை பேர வழக்கில் மூவர் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM
சென்னை: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,விடம் குதிரை பேரம் பேசியதாக, திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நரேஷ், ரமேஷ், கார்த்திக் ஆகிய மூவரை கடந்த 1ம் தேதி கைது செய்தனர்.
மூவரும் ஜாமின் கோரி, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
அதில், அரசியல் காரணங்களுக்காக தங்கள் மீது வழக்கு பதிந்திருப்பதாகவும், இக்குற்றச்சாட்டுக்கும், தங்களுக்கும் தொடர்பில்லை என்றும், விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தனர்.
மனு, நீதிபதி கார்த்தி கேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, போலீஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வழக்கு விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதாகவும், தற்போது ஜாமின் வழங்கினால் விசாரணை பாதிக்கப்படுவதுடன், சாட்சிகளை கலைக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக வாதிட்டார்.
போலீஸ் தரப்பு வாதத்தை ஏற்ற நீதிபதி, மூவரின் ஜாமின் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.