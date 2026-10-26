கனிமங்கள் எடுத்து செல்ல தடை: மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு
கனிமங்கள் எடுத்து செல்ல தடை: மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:36 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:14 PM
சென்னை: வெளிமாநிலங்களுக்கு கனிமவளங்களை எடுத்து செல்வதற்கான தடை, மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை இயக்குனர் பிரபுசங்கர் வெளியிட்டுள்ள அரசாணை விபரம்:
தமிழகத்திற்குள் கனிம வளங்களின் தடையற்ற வினியோகத்தை உறுதி செய்வதற்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காகவும், சட்ட விரோத கனிமவள கடத்தலை தடுக்கவும், முன்னெச்சரிக்கை நவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, தமிழகத்தில் இருந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு கனிமவளங்களை எடுத்து செல்ல, ஜூலை, 27 முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த தடை நேற்றுடன் முடிந்ததை அடுத்து, மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதில், புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. அண்டை மாநில எல்லைகளில் உள்ள மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் போலீஸ் எஸ்.பி.,க்கள், கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும். மூன்று மாதங்களுக்கு தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து, உள்ளூர் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.