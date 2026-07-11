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﻿ பள்ளிகளில் கல்விசாரா நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை

﻿ பள்ளிகளில் கல்விசாரா நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:25 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:25 AM

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சென்னை: 'பள்ளி வளாகங்களை கல்விசாரா நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது' என, பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, துறையின் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விபரம்:

தமிழக பள்ளிக்கல்வி துறை விதிகளின்படி, அரசியல், வகுப்புவாத, பிரிவினைவாத மற்றும் கல்வி நோக்கமற்ற நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கள், பிரசாரங்கள் நடத்த, பள்ளி வளாகத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால், பள்ளி வளாகத்தை, ஜாதி, மத, அரசியல் ரீதியிலான அடையாளங்களுடன், சிலர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இது, மாணவர்களின் இளம் மனதில், அரசியல் சார்புகளை ஏற்படுத்தி, பிரிவினையை துாண்டுவதாகவும், சில நேரங்களில், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகளை ஏற்படுத்துவதாகவும், மாணவர்களை மன அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்துவதாகவும் உள்ளது.

எனவே, பள்ளி வளாகங்கள், வகுப்பறைகள், கலையரங்குகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் போன்றவற்றை கல்வி சாராத நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது. திறந்தவெளியில் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்தோ அல்லது வெளிநபர்களால் துறை சாராமல் நடத்தப்படும் ஒத்திகைகள்; அணி வகுப்புகள்; வகுப்புவாதம் சார்ந்த செய்திகளை பரப்புதல்; விழா நடத்துதல் போன்றவற்றை, பள்ளி வளாகங்களில் கட்டாயம் அனுமதிக்கக் கூடாது.

அரசால் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் அறிவிக்கப்படும் தலைவர்களின் பிறந்த நாள் விழாக்களுக்கான நடைமுறைகள் தவிர, பிற தலைவர்களின், பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் எதையும், பள்ளி வளாகத்தில் நடத்தக்கூடாது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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