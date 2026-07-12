பழனிசாமி ஒப்புதலின்றி அ.தி.மு.க.,வில் சேர தடை
பழனிசாமி ஒப்புதலின்றி அ.தி.மு.க.,வில் சேர தடை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:17 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:17 AM
சென்னை: 'அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியின் ஒப்புதல் இன்றி, கட்சியில் யாரையும் சேர்க்கக்கூடாது' என, அக்கட்சி எச்சரித்துள்ளது.
அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்டுஉள்ள அறிக்கை:
கட்சியின் பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தலைமையை ஏற்று, ஏராளமான இளைஞர்கள் அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சில இளைஞர்கள் தங்கள் தன்னார்வத்தால், அ.தி.மு.க., மீது பற்றுள்ள இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, கூட்டங்கள் நடத்துகின்றனர். இது தொடர்பாக, அங்கீகரிக்கப்படாத அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதில், தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், அ.தி.மு.க., பெயரில் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளை, மாவட்ட செயலர்கள் வாயிலாக ஒருங்கிணைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனாலும், தலைமையின் அங்கீகாரம் இன்றி நிகழ்ச்சிகள் நடப்பது குறித்து, பொதுச் செயலர் பழனிசாமியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.
இளைஞர்களை இணைய வழியில் ஒருங்கிணைக்க, விரைவில் இணையவழி படிவம் வெளியிடப்படும். அதில் இணைந்து, கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நிர்வாகிகள் வாயிலாக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தலாம். அதுவரை, பழனிசாமியின் ஒப்புதல் இன்றி, நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடாது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.