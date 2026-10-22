ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவரானார் பனீந்திர ரெட்டி

UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
சென்னை: ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தின் தலைவராக, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி பனீந்திர ரெட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவராக, முன்னாள் தலைமை செயலர் ஷிவ்தாஸ் மீனா, 2024 ஆக., 18ல் நியமிக்கப்பட்டார். இவரும் உறுப்பினர்களும் செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின், இவர் தன் பதவிக்காலம் முடிவதற்குள், 2026 ஜூலையில் ராஜினாமா செய்தார்.
இதையடுத்து, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி பனீந்திர ரெட்டி தலைவராகவும், ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதி நசீர் அகமது, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஹரீஷ் தாக்கர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகவும் ஆறு மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக செயல்படுவர் என, ஜூலையில் அரசு அறிவித்தது.
இந்நிலையில், ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்துக்கு முழுநேர தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. இது தொடர்பாக, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை பிறப்பித்த அரசாணை:
ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய தலைவராக பனீந்திர ரெட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் ஹரீஷ் தாக்கர், மைதிலி ராஜேந்திரன், ஓய்வுபெற்ற மாவட்ட நீதிபதி கிருபாகரன் முத்துராம், ஓய்வுபெற்ற பொதுப்பணித் துறை முதன்மை தலைமை பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.