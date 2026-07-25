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﻿ 200 கஞ்சா வியாபாரிகள் வங்கி கணக்கு முடக்கம்

﻿ 200 கஞ்சா வியாபாரிகள் வங்கி கணக்கு முடக்கம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:40 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:40 AM

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கோவை: தமிழகத்தில், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், கஞ்சா, போ தைப்பொருள் ஒழிப்பில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. கடந்த ஜூன் வரை கஞ்சா விற்ற, 26 பேர் மீது 'குண்டாஸ்' பாய்ந்துள்ளது.

மேலும், கஞ்சா விற்று கைதான, 200 பேரின் வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. வங்கி பணப்பரிவர்த்தனைகளும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அடு த்ததாக அந்த, 200 பேரின் ஆவணங்களை பெற்று, சொத்து விபரங்கள் சேகரிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கோவை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் கண்ணன் கூறுகையில், ''பத்திரப்பதிவுத்துறை உதவியுடன், 200 பேரின் சொத்து சார்ந்த தகவல்களை சேகரிக்கவுள்ளோம். அவர்கள் மனைவி, அம்மா, அப்பா, மகள், மகன் போன்றவர்களின் சொத்து விபரங்களையும் சேகரித்து, அடுத்தகட்டமாக பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகி றோம்,'' என்றார்.

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