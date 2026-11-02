திவாலான நிறுவனத்தின் ரியல் எஸ்டேட் திட்டம் :புதிய வழிமுறைகள் வெளியீடு
திவாலான நிறுவனத்தின் ரியல் எஸ்டேட் திட்டம் :புதிய வழிமுறைகள் வெளியீடு
UPDATED : நவ 02, 2026 10:43 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:40 PM
சென்னை: திவாலான நிறுவன சீரமைப்பு நடவடிக்கையின்போது, அந்நிறுவனம் செயல்படுத்தி வரும் ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள் குறித்த முழு விபரங்களை வெளியிட, மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நிதி நிர்வாக குளறுபடியால் திவாலாகும் நிறுவனங்களால், பல்வேறு திட்டங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, வேறு நிறுவனங்கள் கையகப்படுத்துவதை முறைப்படுத்த, மத்திய திவால் மற்றும் நொடிப்பு நிறுவன வாரியம் செயல்படுகிறது.
இது தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை, திவால் மற்றும் நொடிப்பு நிறுவனங்கள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
* கடனாளியான ஒரு நிறுவனத்திற்கு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள் இருந்தால், ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வங்கிக் கணக்கு தொடங்கப்பட வேண்டும்
* சீரமைப்புக்காக அமைக்கப்படும் குழு, போதிய கால அவகாசம் கொடுத்து, ஒவ்வொரு ரியல் எஸ்டேட் திட்டத்தின் நிதி நிலையையும் தனித்தனியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்
* திவால் தீர்வு நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படும் காலத்தில், அதன் ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள், ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆராய வேண்டும்
* இதில், ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய பதிவு விபரம், திட்டங்களில் தற்போது வரை நடந்துள்ள பணி விபரம், ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட குடியிருப்புகள், நிலுவையில் உள்ள வீடுகள் நிலை ஆகிய விபரங்கள் பட்டியலிடப்பட வேண்டும்
* இதன் அடிப்படையில், ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் பெற்ற, சம்பந்தப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்கை குழு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.