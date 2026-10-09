சைபர் குற்றவாளிகளிடம் பணத்தை மீட்க வங்கிகள் கால தாமதம் செய்யக்கூடாது: டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் உத்தரவு
சைபர் குற்றவாளிகளிடம் பணத்தை மீட்க வங்கிகள் கால தாமதம் செய்யக்கூடாது: டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் உத்தரவு
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 11:16 PM
சென்னை: ‘ஆன்லைன்’ வாயிலாக, பண மோசடி செய்யும், சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது, பொது மக்கள் இழந்த பணத்தை விரைந்து மீட்பது தொடர்பாக, வங்கி அதிகாரிகளுடன், மாநில அளவிலான கலந்தாய்வு கூட்டம், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
கூட்டத்தில், டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் பேசியதாவது:
பொது மக்களின் அறியாமையை பயன்படுத்தி, சைபர் குற்றவாளிகள், பண மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்காக புதிய யுக்திகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதை முறியடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.
பொதுமக்கள் இழந்த பணத்தை, விரைந்து மீட்கும் முயற்சியில், முதல் படியை எடுத்து வைக்கும் பொறுப்பு, வங்கி மேலாளர்களுக்கு தான் உள்ளது.
வங்கி அதிகாரிகளின் காலதாமதத்தை, சைபர் குற்றவாளிகள், தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். இதனால், புகார் வந்த உடனே, வங்கி அதிகாரிகள் விரைந்து பணிபுரிய வேண்டும்.
சந்தேக பண பரிவர்த்தனைகளை நிறுத்தி, சம்பந்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை உறுதி செய்ய வேண்டும். பொது மக்கள் இழந்த பணத்தை மீட்பதில், எவ்வித காலதாமதமும் கூடாது. சைபர் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய, போலீசாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.