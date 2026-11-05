ஒகேனக்கல்லில் 6,500 கனஅடி நீர்வரத்து :காவிரியாற்றில் பரிசல் இயக்க தடை
ஒகேனக்கல்லில் 6,500 கனஅடி நீர்வரத்து :காவிரியாற்றில் பரிசல் இயக்க தடை
UPDATED : நவ 05, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:30 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 09:41 PM ADDED : நவ 05, 2026 08:30 PM
ஒகேனக்கல்: ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில், நீர்வரத்து இன்று (நவ.,5) வினாடிக்கு, 6,500 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளதால், பரிசல் இயக்க, தர்மபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.
கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழக காவிரியில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் மற்றும் தமிழக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான அஞ்செட்டி, நாட்றாம்பாளையம், கேரிட்டி, பிலிகுண்டுலு, தேன்கனிக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில் நேற்று (நவ.,4) மாலை, 5:00 மணிக்கு வினாடிக்கு, 4,000 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து இன்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, 6,500 கனஅடியாக அதிகரித்தது.
இதனால், ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் ஐந்தருவி, ஐவர்பாணி, சினி பால்ஸ், மெயின் பால்ஸ், மெயின் அருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது. இதனால், சுற்றுலா பயணியரின் பாதுகாப்பு கருதி இன்று, ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் பரிசல் இயக்க, தர்மபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.