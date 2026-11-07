வவ்வால்கள் வாழும் சுண்டவயல் கிராமம் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்காத மக்கள்
வவ்வால்கள் வாழும் சுண்டவயல் கிராமம் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்காத மக்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் அருகே, சுண்டவயல் கிராமத்தை ஒட்டிய வனத்தை வவ்வால்கள் வாழ்விடமாக கொண்டுள்ளதால், அங்கு வாழும் மக்கள் பட்டாசு வெடிக்காமல் பசுமை தீபாவளி கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுார் பாடந்துறை அருகே உள்ள, சுண்டவயல் கிராமத்தை ஒட்டிய சிறு வனப்பகுதியில், பூர்வகுடி மக்களின் பகவதி அம்மன் கோவில் உள்ளது. இங்குள்ள மரங்களை வவ்வால்கள் பல ஆண்டுகளாக தங்கள் வாழ்விடமாக கொண்டுள்ளன. மாலை நேரத்தில், உணவுக்காக பறந்து செல்லும் வவ்வால்கள், மீண்டும் அதிகாலை இங்கு திரும்பி வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளன.
அங்குள்ள கோவிலில், திருவிழா நாட்களை தவிர, மற்ற நாட்களில் அங்கு யாரும் செல்வதில்லை. அப்படி யாராவது உள்ளே சென்றால், அவைகள் சப்தமிட்டபடி அங்கும், இங்கும் பறப்பதால் அப்பகுதி மக்களும் இடையூறு செய்வதில்லை.
இங்கு பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வரும் வவ்வால்களுக்காக, தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்காமல், இங்குள்ள மக்கள் பசுமை தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இப்பகுதியை சேர்ந்த சுரேஷ் கூறுகையில், ‘‘எங்கள் வீடு மற்றும் விவசாய தோட்டத்தை ஒட்டிய வனப்பகுதியில் உள்ள மரங்கள் வவ்வால்களின் வாழ்விடமாக உள்ளது. இவைகள் எங்கள் கிராமத்தின் அடையாளமாக பல ஆண்டுகளாக உள்ளன. இங்குள்ள கோவில் திருவிழா கூட, வவ்வால்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில் அமைதியாக நடப்பது வழக்கம். பட்டாசு வெடிக்கும் சப்தம் அவைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பதால், தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பதில்லை என கிராம மக்கள் முடிவு செய்துள்ளோம்,’’ என்றார்.