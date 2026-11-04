பாரதியார் பல்கலை நிலம் வழங்கும் விவகாரம் சிறப்பு வக்கீல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
பாரதியார் பல்கலை நிலம் வழங்கும் விவகாரம் சிறப்பு வக்கீல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 01:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:55 PM
கோவை: பாரதியார் பல்கலைக்கு சொந்தமான 196 ஏக்கர் நிலத்தை, ‘டிட்கோ’வுக்கு வழங்க தடை விதித்த ஐகோர்ட், தமிழக அரசின் சிறப்பு வக்கீல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. அடுத்த கட்ட விசாரணை, 2027 ஜன., 8ல் நடக்கிறது.
கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கு கையப்படுத்திய நிலங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு ஐகோர்ட் அறிவுறுத்திய இழப்பீடு இன்னும் வழங்கவில்லை. தி.மு.க. ஆட்சியின் போது, அரசின் கவனத்துக்கு இப்பிரச்னை கொண்டு செல்லப்பட்டது.
பல்கலை வசமுள்ள 196 ஏக்கர் நிலத்தை ‘டிட்கோ’வுக்கு வழங்கி விட்டு, அதன் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.164 கோடியை பெற்று, நில உரிமையாளர்களுக்கு பிரித்துக் கொடுக்க அரசாணை வெளியிட்டது.
தேர்வு செய்த நிலம் யானை வலசை பாதை என்பதால், தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி கழகத்துக்கு (டிட்கோ) நிலத்தை வழங்கக் கூடாது என, சென்னை கோர்ட்டில் சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன் கூடுதல் ‘அபிடவிட்’ தாக்கல் செய்தார். இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், முத்துகுமார் ஆகியோர் விசாரித்தனர்.
அவர்கள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
‘டெக் சிட்டி’ கட்டுமானம் தொடர்பாக, யானைகள் இடம் பெயர்ந்து செல்லும் வழித்தடமாக அப்பகுதி பயன்படுத்தப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு, தற்போதைய நிலையே தொடர வேண்டுமென, 2024 ஜூன் 28ல் ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது. இதே உத்தரவு தொடர, 2024 ஜூலை 5லும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
பாரதியார் பல்கலை நிலத்தை ‘டிட்கோ’வுக்கு ஒப்படைக்க, 2026 மார்ச் 14ல் தமிழக உயர் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டிருப்பது, ஐகோர்ட் கவனத்துக்கு வந்தது. அதில், யானைகள் வழித்தடமாக பயன்படுத்த, பல்கலைக்கு சொந்தமான 77 ஏக்கர் நிலத்தை வனத்துறைக்கு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட பகுதி யானைகள் இடம் பெயர்ந்து செல்லும் வழித்தடமாக பயன்படுகிறது என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அந்த நிலங்களை தொழில் பயன்பாட்டுக்காக மாற்றுவது யானைகள் வழித்தடத்தை மட்டுமின்றி, அப்பகுதியில் நிலவும் ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பையும் அழித்து விடும் என கோர்ட் கருதுகிறது.
எனவே, தமிழக உயர் கல்வித்துறையின் அரசாணைக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. 2027 ஜன., 8ல் அடுத்த கட்ட விசாரணை நடத்தப்படும். இதுதொடர்பாக, தமிழக அரசின் சிறப்பு வக்கீல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, உத்தரவிட்டுள்ளனர்.