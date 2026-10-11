உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் பாரதிதாசன் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் பாரதிதாசன் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
UPDATED : அக் 11, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM
திருச்சி: அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம், எல்சேவியர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின் படி, 20 அறிவியல் துறைகள் மற்றும், 174 உட்பிரிவுகளின் கீழ், 2 லட்சத்து 49 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டுக்கான தரவரிசையில், வாழ்நாள் சாதனையாளர் பட்டியலில் உள்ள 2 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 950 ஆராய்ச்சியாளர்களில், 3,898 இந்திய விஞ்ஞானிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், 2025ம் ஆண்டுக்கான ஓராண்டு தாக்க பட்டியலில் உள்ள, 2 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 310 ஆராய்ச்சியாளர்களில், 6,954 இந்திய விஞ்ஞானிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
ஒன்பதாவது திருத்தப்பட்ட சர்வதேச தரவு தளத்தின் படி, உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகளுக்கான ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் இந்த ஆண்டு தரவரிசை பட்டியலில், திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஏழு பேராசிரியர்கள் இடம் பெற்று உள்ளனர்.
இயற்பியல் துறை பேராசிரியர்கள் லட்சுமணன், சபரி கிரிசன், நுண்ணுயிரியல் துறை பேராசிரியர் தாஜுதீன், வேதியியல் துறை பேராசிரியர் பழனி ஆண்டவர், தாவரவியல் துறை பேராசிரியர் சத்தியபாமா, கடல்சார் அறிவியல் துறை பேராசிரியர் ராஜாராம், உயிர்த்தகவலியல் பேராசிரியர் செல்லப்பாண்டி ஆகிய ஏழு விஞ்ஞானிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இவர்களில் பேராசிரியர்கள் லட்சுமணன், தாஜுதீன் ஆகியோர், வாழ்நாள் சாதனையாளர் மற்றும் ஓராண்டு சாதனையாளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
பேராசிரியர் பழனி ஆண்டவர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார்.
பேராசிரியர்கள் சத்திய பாமா, ராஜாராம் சபரி கிரிசன், செல்லப்பாண்டி ஆகியோர் ஓராண்டு தாக்க பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.