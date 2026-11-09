‘பிக் பாஸ்’ பிரபலம் பாலாஜி வீட்டில் போலீசார் சோதனை
‘பிக் பாஸ்’ பிரபலம் பாலாஜி வீட்டில் போலீசார் சோதனை
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
சென்னை: சென்னை வானகரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதாக வந்த புகாரை அடுத்து, ‘பிக் பாஸ்’ பிரபலமான நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ், 30, வீட்டில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
திருவேற்காடு அடுத்த வானகரம் பகுதியில், தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர் பாலாஜி முருகதாஸ். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவர். இவர், பயர் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இவர் வீட்டில் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதாக வந்த புகாரை அடுத்து, நேற்று முன்தினம் மாலை திருவேற்காடு போலீசார், அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்த முயன்றனர். இதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பாலாஜி முருகதாஸ், போலீசார் உள்ளே வருவதை, தன் மொபைல் போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்தார்.
மேலும், சோதனை நடத்த, முறையான ஆவணங்கள் எதையும் காட்டாமல், வீட்டில் சோதனை செய்ய முயன்றதை கண்டித்து பாலாஜி முருகதாஸ், தன் வீட்டிற்கு வந்த போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
இருப்பினும், 10க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், அவரது வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனர்; ஆனால், போதைப் பொருட்கள் எதுவும் சிக்கவில்லை.
மது அருந்திய காலி பாட்டில்கள் மட்டுமே இருந்ததாக கூறிவிட்டு, போலீசார் அங்கிருந்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தை, பாலாஜி முருகதாஸ், தன் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டு, போலீசாருக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். இந்த பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.
இது குறித்து போலீசார் தரப்பில் விசாரித்தபோது, அதே அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர், பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதாக புகார் அளித்ததாகவும், அதன் அடிப்படையில் சோதனை மேற்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.