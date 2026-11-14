கோழிப்பண்ணைகளில் உயிரி பாதுகாப்பு முறை அமல் 100 சதவீதம் பறவை காய்ச்சல் தாக்க வாய்ப்பில்லை
கோழிப்பண்ணைகளில் உயிரி பாதுகாப்பு முறை அமல் 100 சதவீதம் பறவை காய்ச்சல் தாக்க வாய்ப்பில்லை
UPDATED : நவ 14, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:42 PM
நாமக்கல்: ‘‘நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில், உயிரி -பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முழுமையாக கடைப்பிடிக்கப்படுவதால், 100 சதவீதம் பறவை காய்ச்சல் தாக்க வாய்ப்பில்லை,’’ என, தமிழ்நாடு முட்டைக்கோழி பண்ணையாளர் சங்க செயலாளர் சுந்தரராஜன் கூறினார்.
நாமக்கல் மண்டலத்தில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட பண்ணைகளில், 10 கோடி முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. அவற்றின் மூலம் தினமும், 8 கோடி முட்டை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவை, தமிழக அரசின் சத்துணவு திட்டத்திற்கும், தமிழகம், கேரளா, வட மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில், சில வாரங்களுக்கு முன், ஆயிரக்கணக்கான கறிக்கோழிகள் இறந்த நிலையில், அவை பறவை காய்ச்சல் தாக்கத்தால்தான் இறந்தன என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு முட்டைக்கோழி பண்ணையாளர் சங்க செயலாளர் சுந்தரராஜன் கூறியதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், உயிரி பாதுகாப்பு முறையில் கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு பறவை காய்ச்சல் நோய் தாக்க, 100 சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை. தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவர் அறிவியல் பல்கலை, நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லுாரி- மருத்துவமனை கூறும் ஆலோசனையின்படி, முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
வழக்கமாக, இங்குள்ள கோழிப் பண்ணைகளின் நுழைவு வாயிலில், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்ட பாதை வழியே மட்டும் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுவதால், இதுவரை கோழிப் பண்ணை வரலாற்றில், நாமக்கல் மண்டலத்தில் பறவை காய்ச்சல் நோய் தாக்கியது இல்லை. குறிப்பாக, முட்டையின கோழிகளில் பறவை காய்ச்சல் தாக்கம் இருக்காது. கடலுாரில் இறந்தவை கறிக்கோழிகள். அதனால், நாமக்கல் மாவட்டம், மண்டல கோழிப் பண்ணையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.