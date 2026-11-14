கடலுாரில் பறவை காய்ச்சலால் 35,647 கோழிகள் உயிரிழப்பு
கடலுாரில் பறவை காய்ச்சலால் 35,647 கோழிகள் உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
சென்னை: ‘கடலுாரில் பறவை காய்ச்சலால், 35,647 கோழிகள் உயிரிழந்துள்ளன’ என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், கட்டியங்குப்பம், கிருஷ்ணகுப்பம் கிராமங்களில் உள்ள கோழி பண்ணைகளில், அடுத்தடுத்து கோழிகள் இறந்தன. இதையடுத்து, கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள், அங்கு தடுப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தினர். மாதிரிகள் சேகரித்து, மத்திய, மாநில அரசின் ஆய்வகங்களில் பரிசோதித்தனர். அதில், ‘ஹெச்5 என்1’ என்ற பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடலுார் மாவட்டத்தில் கோழிகள் உயிரிழப்புக்கு, பறவை காய்ச்சல் காரணம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அங்கு, 35,647 கோழிகள், பறவை காய்ச்சலால் உயிரிழந்தன. உயிருள்ள கோழிகளுக்கு, ‘விர்கான் – எஸ்’ என்ற ‘ஆன்டி வைரஸ் ‘ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின், கோழிப் பண்ணைகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நோய் பரவுவதை தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட வளாகங்களுக்கு உள்ளே, பறவைகள் செல்வது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், நோய் பாதிக்கப்பட்ட, 1,550 கோழிகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒரு கி.மீ., சுற்றளவில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரிழந்த கோழிகள் அனைத்தும், பிளீச்சிங் பவுடர் பயன்படுத்தி, அறிவியல் முறையில் புதைக்கப்பட்டுள்ளன.
பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு, கடலுார் மாவட்டத்தில் மட்டுமே பதிவாகி உள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. எனவே, பொதுமக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம். அதேநேரம், கோழிகள், பறவைகள் அசாதாரண முறையில் உயிரிழந்தால், அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.