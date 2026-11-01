எதிர்க்கட்சியினர் மீது த.வெ.க., அரசு அடக்குமுறை :பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
எதிர்க்கட்சியினர் மீது த.வெ.க., அரசு அடக்குமுறை :பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
சென்னை: எதிர்க்கட்சியினர் மீது, த.வெ.க., அரசு, அடக்குமுறையை கையாள்வதாக, பா.ஜ., தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
முத்துராமலிங்க தேவர் குருபூஜையையொட்டி, மதுரை கோரிப்பாளையத்தில், அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்த சென்ற, பா.ஜ., மதுரை மாநகர் மாவட்ட தலைவர் மாரி சக்கரவர்த்தி மற்றும் பா.ஜ.,வினரை, த.வெ.க., அரசின் காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தி, பொய் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பது அராஜகம்.
த.வெ.க., கூட்டணி கட்சிகளுக்கு, அனைத்து இடங்களிலும், முழு சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டு, எதிர்க்கட்சியினர் மீது, அடக்குமுறையை ஏவுவது தான், த.வெ.க.,வின் மாற்று அரசியலா?
சட்டம் –ஒழுங்கை சீர்படுத்தி, மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய காவல் துறையை, சுய விருப்பு வெறுப்புகளை தீர்க்கும், ‘கைக்கூலி’ போல் பயன்படுத்தும், சர்வாதிகார மனப்போக்கில் இருந்து, முதல்வர் விஜய் வெளியில் வர வேண்டும்.
அரசியல் வேறுபாடுகளைக் கடந்து, அனைத்து கட்சிகளையும், பொது இடங்களில், மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும். பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை, ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.