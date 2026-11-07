நோயாளிகளை ஏமாற்றும் முதல்வர் மருந்தகங்கள் பா.ஜ., கண்டனம்
நோயாளிகளை ஏமாற்றும் முதல்வர் மருந்தகங்கள் பா.ஜ., கண்டனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:02 PM
சென்னை: ‘ஜெனரிக்’ மருந்துகளை வழங்காமல், ஏழை நோயாளிகளை முதல்வர் மருந்தகங்கள் ஏமாற்றுவதாக, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கூட்டுறவு துறையின் கீழ் இயங்கும் முதல்வர் மருந்தகங்களில், அத்தியாவசிய, ‘ஜெனரிக்’ மாத்திரைகள் கிடைப்பதில்லை என, பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். மற்ற மருந்தகங்களை விட, விலை குறைந்த ஜெனரிக் மருந்துகள் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தான், முதல்வர் மருந்தகங்களுக்கு பொதுமக்கள் வருகின்றனர்.
ஆனால், கடந்த பல நாட்களாக, முதல்வர் மருந்தகங்களில், ஜெனரிக் மருந்துகள் இல்லாததால், ஏழை நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடனும், விரக்தியுடனும் திரும்பிச் செல்கின்றனர். இது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. மோடி அரசின், ‘மக்கள் மருந்தகங்கள்’ ஜெனரிக் மருந்துகளை மக்களுக்கு தடையின்றி வழங்கி, முன் மாதிரியாக திகழ்கின்றன. இதைப்பின்பற்றி, முதல்வர் மருந்தகங்களில், ஜெனரிக் மருந்துகள் கிடைப்பதை த.வெ.க., அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.