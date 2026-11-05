ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சி நடப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் கூறுவது வேடிக்கை பா.ஜ., நயினார் நாகேந்திரன் கிண்டல்
ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சி நடப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் கூறுவது வேடிக்கை பா.ஜ., நயினார் நாகேந்திரன் கிண்டல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
சென்னை: ‘த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, அ.தி.மு.க., – பா.ஜ., சதி செய்வதாக, அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது’ என, பா.ஜ., தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழக மக்களை தினமும் வதைப்பது போல், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை, 41 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யும் முயற்சி தொடங்கி, சிறை கைதிகள் தப்பியோடியது வரை, தொடர்ந்து, தன் துறையில் நடக்கும் தவறுகளை தடுக்க வழி அறியாமல், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உள்ளார். தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, அ.தி.மு.க.,வும், பா.ஜ.,வும் சதி செய்வதாக, அடிப்படையே இல்லாத, அபாண்டமான பழியை சுமத்தி உள்ளார். இது வேடிக்கையாக உள்ளது.
மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை அவமதித்து, வென்ற மாற்றுக்கட்சி வேட்பாளர்களை, விலைபேசி வலை விரித்து இழுத்து, இடைத்தேர்தலில் மட்டுமே கண்ணாக இருக்கும் த.வெ.க., அரசு, தற்போது, பிற கட்சியினர் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏக்களை வாங்க முயற்சிப்பதாக சொல்வது, ஆகச்சிறந்த நகைமுரண்.
எத்தனை போலி புகார்களை அடுக்கினாலும், அழுது புலம்பினாலும், உங்கள் மண்டை மேல் உள்ள கொண்டையான, நிர்வாக திறனின்மையையும், த.வெ.க., ஆட்சியினால் தொடரும் நிர்வாக சீர்கேடுகளையும் மறைக்கவே முடியாது. எனவே, அடுத்தவரை பார்த்து, வீண் குறை சொல்லும் முன், முதலில் குதிரை பேரத்தை விடுத்து, குடிமக்களின் நலனில் கவனத்தை செலுத்துங்கள்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.