வட மாநிலங்களில் விஜயின் பிம்பத்தை உடைக்கிறது பா.ஜ.,
வட மாநிலங்களில் விஜயின் பிம்பத்தை உடைக்கிறது பா.ஜ.,
UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
சென்னை: வட மாநிலங்களில், தமிழக முதல்வர் விஜய் மீதான பிம்பத்தை உடைக்க பா.ஜ., திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னைகளை கையில் எடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தில், காங்., – வி.சி.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன், த.வெ.க., ஆட்சி நடக்கிறது; முதல்வராக விஜய் பதவியில் உள்ளார். அவரது தேர்தல் வெற்றி, தமிழகம் மட்டுமின்றி, தென் மாநிலங்கள், வட மாநிலங்களிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
விஜய் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற நாள் முதல், வட மாநிலங்களில் த.வெ.க., அரசின் திட்டங்கள் குறித்து, சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் ‘ரீல்ஸ்’ பகிரப்பட்டு வருகின்றன. ‘நாட்டில் யார் சிறந்த முதல்வர்’ என பேட்டி எடுப்பதும், அனைவரும் ‘விஜய்’ என பதிலளிப்பதுமாக, சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
வட மாநிலங்களில் நடக்கும் இந்த பிரசாரத்தை முறியடிக்கவும், விஜயின் பிம்பத்தை உடைக்கவும், பா.ஜ., தேசிய தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் தொடக்கமாக, பா.ஜ., தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதள பக்கத்தில், தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னை குறித்த வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு, கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
‘த.வெ.க., – காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில், தமிழகத்தில் சட்டம் – ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்து விட்டது. தேனி சிறையில் இருந்து, 17 கைதிகள் தப்பியுள்ளனர். தமிழகம் முழுதும் குழந்தைகள் காணாமல் போகின்றனர். இந்த ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கா, தமிழக மக்கள் ஓட்டளித்தனர்’ என அதில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டு உள்ளது.