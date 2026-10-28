அடுக்குமாடி வீடு திட்டங்களில் ‘பிளாக்’ வாரியாக யு.டி.எஸ்., பங்கீடு
அடுக்குமாடி வீடு திட்டங்களில் ‘பிளாக்’ வாரியாக யு.டி.எஸ்., பங்கீடு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
சென்னை: அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வீடு வாங்குவோருக்கு, ‘பிளாக்’ வாரியாக, யு.டி.எஸ்., எனப்படும் நிலத்தின் பிரிபடாத பங்கு ஒதுக்கும் நடைமுறையை கட்டாயமாக்குவது குறித்து, அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் தற்போது, 100 முதல், 500 வீடுகள் வரை கொண்டதாக பெரிய அளவிலான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்படுகின்றன. இந்த குடியிருப்புகளை கட்டும் நிறுவனங்கள், அதில் நிலத்தின் பிரிபடாத பங்கை, வீடு வாங்குவோருக்கு பகிர்ந்தளிக்கின்றன. இவ்வாறு பெறப்படும் நிலத்தின் பங்கு தான், வீடு வாங்குவோருக்கு பிரதான ஆதாரமாக உள்ளது.
ஆனால், பெரும்பாலான இடங்களில் பெரிய அடுக்குமாடி திட்டங்களை செயல்படுத்தும் நிறுவனங்கள், ‘பிளாக்’ வாரியாக, அதாவது பிரிவு வாரியாக திட்ட அனுமதி பெறுகின்றன. ஆனால், ஒட்டுமொத்த நிலத்தின் அளவு அடிப்படையில், யு.டி.எஸ்., பங்கீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக புழக்கத்தில் இருக்கும் இந்த நடைமுறையில், தற்போது சில பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. முன்பு, சிறிய குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டிருந்த நிலத்தை வாங்கி, பெரிய நிறுவனங்கள் பிரமாண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுகின்றன.
இவ்வாறு கட்டப்பட்ட பெரிய குடியிருப்புகள் பழையதாகி உள்ள நிலையில், அதை மறு மேம்பாடு செய்யும்போது, அதிக உரிமையாளர்கள் இருப்பதால், ஒருமித்த கருத்து ஏற்படுவதில் பிரச்னை வருகிறது.
உதாரணமாக, ஒரு திட்ட பகுதியில், 300 உரிமையாளர்கள் இருப்பதால், அதில் குறைந்தபட்சம், 200 பேரின் ஒப்புதல் இன்றி மறு மேம்பாடு செய்ய முடியாது. எனவே, பிளாக் வாரியாக கட்டட அனுமதி பெறும் நிறுவனங்கள், பிளாக் வாரியாக யு.டி.எஸ்., அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பிளாக் வாரியாக கட்டட அனுமதி வழங்கும்போது, அதற்கான பாதை, பொது வசதிக்கான ஓ.எஸ்.ஆர்., இடம் ஆகியவை முறையாக ஆய்வு செய்யப்படுவதில்லை. ஒட்டுமொத்த நிலத்தின் பரப்பளவு அடிப்பைடையில், பாதை உள்ளிட்ட வசதிகள் காட்டப்படுகின்றன.
ஒரு வளாகத்தில் முதலில் கட்டப்பட்ட பிளாக் அதிகமாக சிதிலமடைந்த நிலையில், கடைசியாக கட்டப்பட்ட பிளாக் வீட்டு உரிமையாளர்கள், இன்னும் சில ஆண்டுகள் போகட்டும் என்பர். இதனால், மறு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் முடங்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
எனவே, பிளாக் வாரியாக கட்டட அனுமதி கோரப்படும்போது, அந்தந்த பிளாக்குக்கு தனியாக பாதை வசதி, காலியிடம், யு.டி.எஸ்., பங்கீட்டை ஒதுக்குவது அவசியமாகி உள்ளது. இதற்கு ஏற்ப, பொது கட்டட விதிகளில் திருத்தம் செய்ய தயாராகி வருகிறோம்.
வருவாய், பதிவுத்துறை அதிகாரிகளுடன் இது தொடர்பாக ஆலோசித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.