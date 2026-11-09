ஆறு மாதங்களுக்கு 17,000 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்க வாரியம் ‘டெண்டர்’
ஆறு மாதங்களுக்கு 17,000 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்க வாரியம் ‘டெண்டர்’
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், இந்த ஆண்டு கோடை காலம் முடிவடைந்தும், கடந்த மாதம் வரை வெயில் மிகக் கடுமையாக இருந்தது. கடந்த செப்டம்பரில் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில், 3,000 மெகா வாட், மின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. கடந்த அக்., 1ம் தேதி முதல், 31ம் தேதி வரை, 4,500 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்க, மின் வாரியம், ‘டெண்டர்’ கோரியது.
ஒரு யூனிட்டிற்கு, 35 – 41 ரூபாய் விலை கிடைத்தது. இதனால், 1,500 மெகா வாட் மின்சாரத்தை மட்டும், யூனிட், 35 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட உள்ளதாக, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
அடுத்து, இரு முறை மின்சாரம் வாங்க, ‘டெண்டர்’ கோரப்பட்டது. அதில் யூனிட்டிற்கு, 35 ரூபாய்க்கு விலை கிடைத்ததால், ‘டெண்டர்’ ரத்து செய்யப்பட்டது. வரும் ஆண்டில் மின் தேவை வழக்கத்தை விட, மேலும் அதிகரிக்கும் என, மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து தற்போது, 2027 ஜன., 18 முதல், 31ம் தேதி வரை, 2,000 மெகா வாட்; பிப்ரவரியில், 3,000 மெகா வாட்; மார்ச் மற்றும் ஏப்ரலில் தலா 3,500 மெகா வாட்; மே மற்றும் ஜூனில், தலா 2,500 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்க, மின் வாரியம் ‘டெண்டர்’ கோரியுள்ளது.