4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க வாரியம் ‘டெண்டர்’

UPDATED : அக் 23, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:08 PM
சென்னை: தமிழக மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, வரும் நவ., 1 முதல், 2027 ஜன., 31 வரை, 4,900 மெகா வாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய மின் வாரியம், ‘டெண்டர்’ கோரியுள்ளது.
தமிழக மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய சொந்த மின்சாரம் போதவில்லை என்பதால், பல்வேறு நிறுவனங்களிடம் இருந்து, குறுகிய கால அடிப்படையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய, மின் வாரியம் டெண்டர் கோரி வருகிறது. இம்மாதம், 15ம் தேதி முதல், 31ம் தேதி வரை, 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை யூனிட், 35 ரூபாய்க்கு வாங்க, சில நிறுவனங்களிடம் சமீபத்தில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், வரும் நவ., 1 முதல், 2027 ஜன., 31 வரை, 4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க, மின் வாரியம் நேற்று முன்தினம், ‘டெண்டர்’ கோரியுள்ளது. இந்த மின்சாரம், நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரையும், மாலை முதல் நள்ளிரவு வரையும் என, ஒவ்வொரு சமயத்திலும் குறிப்பிட்ட அளவு வீதம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.