9,613 ‘கேங்மேன்’ பணியாளர்களை கள உதவியாளராக மாற்றும் வாரியம்
9,613 ‘கேங்மேன்’ பணியாளர்களை கள உதவியாளராக மாற்றும் வாரியம்
UPDATED : நவ 21, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:48 PM
சென்னை: ‘மின் வாரியத்தில் பணிபுரியும், 9,613 கேங்மேன் பணியாளர்கள், கள உதவியாளராக மாற்றப்பட உள்ளனர்’ என, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
மின் பாதை அமைக்க குழி தோண்டுதல், மின் கம்பங்களை நடுதல், மின் கம்பியை இழுத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு, ‘கேங்மேன்’ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கான தற்போதைய பணி விதிகளின்படி, முதுநிலை கேங்மேன், தலைமை கேங்மேன் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மட்டுமே உள்ளன.
இதனால், தங்களை, கள உதவியாளராக மாற்றுவதன் வாயிலாக, பதவி உயர்வு பெற வழி செய்யுமாறு, கேங்மேன் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், 9,613 கேங்மேன் பணியாளர்களின் பணிப்பிரிவை, கள உதவியாளர் பணிப்பிரிவாக மாற்றுவதற்கான கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டு, அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளது. ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.