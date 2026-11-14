வீரமணி வீட்டு தோட்டத்தில் சடலம் புதைப்பு? சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் ஆய்வு
வீரமணி வீட்டு தோட்டத்தில் சடலம் புதைப்பு? சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் ஆய்வு
ADDED : நவ 14, 2026 07:49 PM
சென்னை: கிரானைட் வீரமணியின் டிரைவர் இன்று (நவ.,14) கைதான நிலையில், அவர் அளித்த தகவல் அடிப்படையில், வீரமணி வீட்டு தோட்டத்தில், சடலங்கள் புதைக்கப்பட்டு உள்ளனவா என, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் சோதனை நடத்தினர்.
சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, கிரானைட் வீரமணி, 85, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, 61, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், 63, கார் டிரைவர் மூவர் உட்பட எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளனர். வீரமணி மீது ஏழு போக்சோ வழக்குகள், தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக ஒரு வழக்கு என, எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களை, போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரித்ததுடன், வழக்கு சம்பந்தமான ஆவணங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன. இரு நாட்களுக்கு முன், சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், வீரமணி உள்ளிட்டோர் மீதான போக்சோ வழக்கு ஒன்றில், 720 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை, புலனாய்வு குழுவினர் தாக்கல் செய்தனர். இதில், சென்னை முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் அருண் உட்பட, போலீஸ் அதிகாரிகள் ஏழு பேரின் பெயர்கள் இடம் பெற்றிருந்தன.
நேற்று (நவ.,13), வீரமணி வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என புகார் கூறப்பட்ட, துணை கமிஷனர்கள் கீதாஞ்சலி, வனிதா, உதவி கமிஷனர் ராஜலட்சுமி ஆகியோர், காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டனர். இந்நிலையில், போலீஸ் காவலில் வீரமணியின் டிரைவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், வீரமணியின் மற்றொரு டிரைவான பாலா, 32, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரிடம் விசாரித்தபோது, வீரமணி வீட்டின் பின்புறம், தோட்டத்தில் உடல்கள் புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், இன்று காலை, சென்னை ராயப்பேட்டை லாயிட்ஸ் சாலையில் உள்ள வீரமணி வீட்டு தோட்டத்தில் சில இடங்களைப் போலீசார் தோண்டி பார்த்தனர். மற்ற இடங்களிலும் சோதனை தொடர்ந்தது.