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﻿ திருமலையில் அக்., தரிசனத்திற்கு 24-ல் முன்பதிவு

﻿ திருமலையில் அக்., தரிசனத்திற்கு 24-ல் முன்பதிவு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:27 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:27 AM

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சென்னை: திருமலை வெங்கடாஜலபதி கோவிலில், அக்டோபர் மாத அங்கப்பிரதட்சண சேவைக்கான முன்பதிவு, நாளை காலை 10:00 மணிக்கும், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி களுக்கான பதிவு, மாலை 3:00 மணிக்கும் தொடங்குகிறது.

அக்டோபர் மாத 300 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் முன் பதிவு, வரும் 24-ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு தொடங்குகிறது. அதே நாள் மாலை 3:00 மணிக்கு திருமலை, திருப்பதியில் தங்கும் விடுதிகளுக்கான முன்பதிவும் தொடங்குகிறது என, தேவஸ் தானம் தெரிவித்துள்ளது.

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