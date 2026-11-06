மருத்துவ கல்லுாரிகள் அதிகரிப்பு மண்டல அளவில் இயக்குநர் நியமனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவிப்பு
மருத்துவ கல்லுாரிகள் அதிகரிப்பு மண்டல அளவில் இயக்குநர் நியமனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 06:06 PM
சென்னை: ‘‘தமிழகத்தில் மருத்துவக் கல்லுாரிகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், மண்டல வாரியாக மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் பதவி உருவாக்கப்படும்,’’ என, த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த, தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு, ‘ரோட்டரி கிளப் ஆப் அண்ணாநகர்’ ஆதித்யா மற்றும் ‘ரோட்டரி கிளப் ஆப் லிக்கி ஹில்ஸ்’ அமைப்புகள் சார்பில், 83.50 லட்சம் மதிப்பில், ரத்தப் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க உதவும், வெளிப்புற ரத்த ஒளி சிகிச்சை கருவி வழங்கப்பட்டது.
இதை, அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், ராஜ்மோகன் ஆகியோர், மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தனர்.
அப்போது, அமைச்சர் அருண்ராஜ் அளித்த பேட்டி:
இந்த புதிய க ருவி வாயிலாக, ரத்த புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கு, சிகிச்சை அளிக்கப்படும். இந்தியாவிலேயே அரசு மருத்துவமனையில், இது போன்ற சிகிச்சை, இங்கு தான் வழங்கப்படுகிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளில், 284 உயர் சிறப்பு மருத்துவ பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. மத்திய அரசின் சீர்திருத்தக் குழுவிடம், ‘நீட்’ தேர்வு தமிழகத்திற்கு வேண்டாம் என தெரிவித்துள்ளோம்.
தீபாவளி பண்டிகையின்போது ஏற்படும் தீ விபத்துக்கு, அரசு மருத்துவமனைகளில், சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகள், 80 என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளன.
இவை அனைத்தையும், மருத்துவக் கல்வி இயக்குனர் மட்டும் கண்காணிப்பது, பெரும் சவாலாக உள்ளது. எனவே, மண்டல அளவில், மருத்துவக் கல்வி இயக்குனர் பணியிடங்கள், நான்கு இடங்களில் உருவாக்கப்படும்.
அவர்கள் மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் ஆய்வு செய்யலாம். மருத்துவமனை முதல்வர் மற்றும் மாநில மருத்துவக் கல்வி இயக்குநருக்கு இடையே, அவர்கள் பணியாற்றுவர். மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
இதுகுறித்து டாக்டர்கள் சங்கங்களிடமும் கருத்துக்கள் கேட்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.