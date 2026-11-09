தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் தமிழக சாலைகளில் எல்லை கற்கள்
தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் தமிழக சாலைகளில் எல்லை கற்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:17 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 06:17 AM ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
சென்னை: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் எல்லை கற்களை நடும் பணிகளை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் துவங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாயிலாக, 6,807 கி.மீ., சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில், 6,009 கி.மீ., சாலைகளை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நேரடியாக பராமரித்து வருகிறது.
மீதமுள்ள 798 கி.மீ., சாலைகள், மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை பிரிவு வாயிலாக பராமரிக்கப்படுகின்றன.
இதற்கு தேவையான நிதியை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வழங்கி வருகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள பல தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில், எல்லை கற்கள் இல்லை.
இதனால், வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு, இடம் மற்றும் கி.மீ., ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வதில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில், அனைத்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலும் எல்லை கற்கள் நடும் பணிகள், பழைய எல்லை கற்களில் வாசகங்களை புதுப்பிக்கும் பணிகளை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் துவங்கியுள்ளது. தமிழ், ஆங்கிலம் மட்டுமின்றி, ஹிந்தியிலும் ஊர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது.
முதல் கட்டமாக, தஞ்சாவூர் - சேலம் இடையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன. இதன் வாயிலாக, வடமாநிலங்களில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகளும் அறிய, இது உதவியாக இருக்கும்.