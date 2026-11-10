தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடி மோசடி செய்திக்கான பாக்ஸ்

அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடி மோசடி செய்திக்கான பாக்ஸ்

அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடி மோசடி செய்திக்கான பாக்ஸ்

UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய

அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

இந்த மோசடியில் அதிகபட்சமாக ராமேஸ்வரம் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கான நிதியில் இருந்து ரூ.14 கோடி நைஜீரிய கும்பலால் திருடப்பட்டது.

இதையடுத்து பணப்பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் இணையதள போர்டலில் ஏதேனும் பாதுகாப்பு குறைபாடு உள்ளாதா என சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கோட்டை இளங்கோவன், துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் முருகன் கேஷியர் சிவக்குமார் ஆகியோரை சென்னைக்கு வரவழைத்து அக்.,29, 30ல் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். மோசடி கும்பலுக்கு நிதி விபரங்கள் எவ்வாறு தெரிந்தது என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடக்கிறது. மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள கணினி மற்றும் ஆவணங்களை துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சோதனை செய்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us