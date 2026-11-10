அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடி மோசடி செய்திக்கான பாக்ஸ்

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ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய
அதிகாரிகளிடம் விசாரணை
இந்த மோசடியில் அதிகபட்சமாக ராமேஸ்வரம் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கான நிதியில் இருந்து ரூ.14 கோடி நைஜீரிய கும்பலால் திருடப்பட்டது.
இதையடுத்து பணப்பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் இணையதள போர்டலில் ஏதேனும் பாதுகாப்பு குறைபாடு உள்ளாதா என சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கோட்டை இளங்கோவன், துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் முருகன் கேஷியர் சிவக்குமார் ஆகியோரை சென்னைக்கு வரவழைத்து அக்.,29, 30ல் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். மோசடி கும்பலுக்கு நிதி விபரங்கள் எவ்வாறு தெரிந்தது என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடக்கிறது. மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள கணினி மற்றும் ஆவணங்களை துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சோதனை செய்து வருகின்றனர்.