லாரி மோதி சிறுவன் பலி ரூ.10.21 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
லாரி மோதி சிறுவன் பலி ரூ.10.21 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
வேலுார்: வேலூர் அருகே, டிப்பர் லாரி மோதிய விபத்தில் 8 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில், சிறுவனின் பெற்றோருக்கு, 10.21 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்குமாறு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு வேலுார் மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு கோரும் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வேலுார் மாவட்டம், நெல்வாய் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரகுராமன். இவரது மனைவி சரஸ்வதி. தம்பதிக்கு 2 மகன்கள். இதில் 2வது மகன் குகன், 8. இவருக்கு கடந்த 2023ம் ஆண்டு மே மாதம் 10ம் தேதி பிறந்தநாள்.
அன்று, ஊசூரான் கோட்டையில் உள்ள தாத்தா தனபால் வீட்டிற்கு தனது அண்ணன் திலீப் உடன் குகன் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, பேரன்கள் 2 பேரையும் சைக்கிளில் ஏற்றிக் கொண்டு அல்லிவரம் கிராமத்திற்கு செல்வதற்காக, சப்தலிபுரம் – சாத்துபாளையம் சாலையில் சைக்கிளில் தனபால் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரி எதிர்பாராதவிதமாக தனபால் ஓட்டிச் சென்ற சைக்கிளின் பின்புறம் மோதியது.
இதில், சைக்கிளில் சென்ற மூவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர். தனபாலும், திலீபும் இடதுபுறமாக கீழே விழுந்தனர். குகன் மட்டும் வலதுபுறமாக விழுந்துள்ளார். அதில், லாரியின் சக்கரம் குகன் மீது ஏறி இறங்கியது. இதில், குகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், தனது மகன் இறப்புக்கு இழப்பீடு வழங்கக் கோரி குகனின் தந்தை ரகுராமன் மற்றும் தாய் சரஸ்வதி ஆகியோர் வேலுார் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகத்தில் உள்ள மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு கோரும் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை நீதிபதி சாண்டில்யன் விசாரித்தார். விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், மனுதாரர்கள் மகன் இறப்புக்கு லாரியை அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் இயக்கியதே காரணம் எனக் கூறி, அவர்களுக்கு இழப்பீடாக 10.21 லட்சம் ரூபாயை ஆண்டுக்கு 7.5 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.