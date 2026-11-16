UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
தஞ்சாவூர்: பெண் பயணி புகாரை விசாரிக்க தவறிய, அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளர் முருகானந்தம், 48, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார்.
அக்., 29ம் தேதி சென்னையில் இருந்து தஞ்சாவூர் நோக்கி வந்த அரசு பஸ்சில் ஏறிய பெண் பயணி, சேத்தியாத்தோப்பில் இறங்க, கண்டக்டர் கலைமோகன், 50, என்பவரிடம் கேட்டுள்ளார்.
‘சேத்தியாத்தோப்பில் பஸ் நிற்காது; வடலுாரில் இறங்கிக் கொள்ளுங்கள்’ என, கலைமோகன் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். இதுதொடர்பான, வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண், போக்குவரத்துத்துறை உதவி மைய எண் வாயிலாக அளித்த புகாரில் நவ., 14ல் கலைமோகன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். தஞ்சாவூர் அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளர் முருகானந்தத்திடம் விளக்கம் கேட்டு, குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டது.
உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால், கும்பகோணம் மண்டல போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள், முருகானந்தத்தை நேற்று முன்தினம் சஸ்பெண்ட் செய்தனர்.